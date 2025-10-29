В Раде появился новый депутат от "Слуги народа": что о нем известно

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа" под № 151", - говорится в сообщении.

ЦИК получила постановление Верховной Рады, удостоверяющее досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Анны Колесник.

Ее избрали на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

Что известно о Дмитрии Слинько

По данным движения "Честно", Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", был беспартийным.

С 2019 года работал помощником нардепа Евгении Кравчук, а в 2020 году - в штате партии "Слуга народа".

До политики Слинько был журналистом: работал на "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналами "Фокус" и "Корреспондент".