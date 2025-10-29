В Раде появился новый депутат от "Слуги народа": что о нем известно

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько. Он займет место Анны Колесник, которая сложила мандат ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа" под № 151", - говорится в сообщении.
ЦИК получила постановление Верховной Рады, удостоверяющее досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Анны Колесник.
Ее избрали на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".
Поданнымдвижения "Честно", Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", был беспартийным.
С 2019 года работал помощником нардепа Евгении Кравчук, а в 2020 году - в штате партии "Слуга народа".
До политики Слинько был журналистом: работал на "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналами "Фокус" и "Корреспондент".
Напомним, 21 октября, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.
Сама Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая.
Еще в 2021 году Анна Колесник "прославилась", засветив свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны". Затем депутат утверждала, что не планирует покидать страну навсегда, а в переписке речь шла лишь о коротком отдыхе на майские праздники.
В октябре 2022 года антикоррупционные органы сообщили Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. Общая стоимость неуказанного имущества, по оценке детективов, превышала 4,4 млн гривен.
В 2023 году апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против депутата.