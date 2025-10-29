У Раді з'явився новий депутат від "Слуги народу": що про нього відомо
Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька. Він займе місце Анни Колісник, яка склала мандат раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.
"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу" під № 151", - йдеться у повідомленні.
ЦВК отримала постанову Верховної Ради, що засвідчує дострокове припинення повноважень народної депутатки України Анни Колісник.
Її обрали на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".
Що відомо про Дмитра Слинька
За даними руху "Чесно", Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", був безпартійним.
З 2019 року працював помічником нардепки Євгенії Кравчук, а у 2020 році - у штаті партії "Слуга народу".
До політики Слинько був журналістом: працював на "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював із журналами "Фокус" та "Кореспондент".
Більше про Анну Колісник
Нагадаємо, 21 жовтня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник. За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.
Сама Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня.
Ще у 2021 році Анна Колісник "прославилася", засвітивши своє листування у сесійному залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни". Потім депутатка стверджувала, що не планує залишати країну назавжди, а у листуванні йшлося лише про короткий відпочинок на травневі свята.
У жовтні 2022 року антикорупційні органи повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. Загальна вартість невказаного майна, за оцінкою детективів, перевищувала 4,4 млн гривень.
У 2023 році апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження проти депутатки.