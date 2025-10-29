В Раде появился новый депутат от "Слуги народа": что о нем известно
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько. Он займет место Анны Колесник, которая сложила мандат ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа" под № 151", - говорится в сообщении.
ЦИК получила постановление Верховной Рады, удостоверяющее досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Анны Колесник.
Ее избрали на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".
Что известно о Дмитрии Слинько
Поданнымдвижения "Честно", Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", был беспартийным.
С 2019 года работал помощником нардепа Евгении Кравчук, а в 2020 году - в штате партии "Слуга народа".
До политики Слинько был журналистом: работал на "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналами "Фокус" и "Корреспондент".
Больше об Анне Колесник
Напомним, 21 октября, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.
Сама Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая.
Еще в 2021 году Анна Колесник "прославилась", засветив свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны". Затем депутат утверждала, что не планирует покидать страну навсегда, а в переписке речь шла лишь о коротком отдыхе на майские праздники.
В октябре 2022 года антикоррупционные органы сообщили Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. Общая стоимость неуказанного имущества, по оценке детективов, превышала 4,4 млн гривен.
В 2023 году апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против депутата.