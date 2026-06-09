У Раді з'явиться новий депутат від партії "Голос": що про нього відомо

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію Миколи Давидюка народним депутатом України. Кандидат уже подав необхідні документи та заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центральної виборчої комісії України.

Під час чергового засідання Центральна виборча комісія розглянула пакет документів, поданий Миколою Давидюком, і зареєструвала його народним депутатом України відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення було ухвалено після перевірки поданих матеріалів та дотримання передбаченої законом процедури оформлення депутатського мандата.

Миколу Давидюка було обрано на позачергових парламентських виборах, що відбулися 21 липня 2019 року. Він балотувався за загальнодержавним багатомандатним виборчим округом від партії "Голос".

У виборчому списку політичної сили Давидюк перебував під номером 27.

Попри реєстрацію Центральною виборчою комісією, повноваження народного депутата Микола Давидюк набуде лише після виконання передбаченої Конституцією процедури.

Офіційно він зможе приступити до виконання депутатських обов'язків з моменту складення присяги у Верховній Раді України. Саме після цього новий парламентар отримає всі права та повноваження народного депутата.

Що відомо про Миколу Давидюка

Микола Іванович Давидюк - український політолог і політичний консультант, фахівець у сфері політичної аналітики та виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року в селі Переспа Волинської області.

Здобув вищу освіту в Українському державному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література".

Додатково проходив стажування в Гарвардському університеті, що стало важливим етапом його академічного розвитку.

Професійну діяльність розпочав у політичному середовищі ще 2006 року, під час місцевих виборів у Києві.

У 2008-2010 роках працював аналітиком у Комітеті виборців України, займаючись моніторингом виборчих процесів і суспільно-політичних кампаній.

З 2011 року очолює аналітичний центр "Політика", а також є ініціатором створення "Форуму нових політичних лідерів".

З 2013 року є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані.

У 2019 році став співзасновником суспільно-політичного руху "Дій з нами" разом із Мустафою Найємом.

Того ж року працював політтехнологом партії "Голос" і був включений до виборчого списку під номером 27 на позачергових парламентських виборах.