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Партія Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії, обійшовши опозицію з великим відривом

09:59 08.06.2026 Пн
2 хв
Опозиція звинувачує чинну владу у фальсифікаціях
aimg Олена Чупровська
Партія Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії, обійшовши опозицію з великим відривом Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив перемогу своєї партії на парламентських виборах 7 червня. Опозиція результати не визнає і вже звинуватила владу у маніпуляціях з підрахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменську службу Радіо Свобода.

Що каже Пашинян

"Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком", - заявив Пашинян.

За його словами, партія має достатньо голосів, щоб самостійно сформувати уряд.

Що кажуть в опозиції

Лідер опозиційного блоку "Сильна Вірменія" Самвел Карапетян назвав оголошені результати "ганебними".

"Бачачи, що їхні результати ганебно зменшуються, і зменшуються щохвилини, вони зупинили підрахунок, і ми навіть не розуміємо, що вони представлять вранці", - сказав Карапетян.

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Попередні фінальні результати

Прохідний бар'єр подолали чотири сили:

  • "Громадянський договір" (Пашинян) - 49,81% (727 160 голосів)
  • "Сильна Вірменія" (Карапетян) - 23,29% (340 062 голоси)
  • блок "Вірменія" (Кочарян) - 9,94% (145 097 голосів)
  • "Процвітаюча Вірменія" - 4% (58 368 голосів)

Усі інші партії прохідного бар'єра не подолали.

Чи зможе Пашинян сформувати уряд самостійно

"Громадянський договір" набрав 49,81% - тобто не дотягнув до 50%. Для формування стабільної більшості, згідно з виборчим кодексом, потрібно 54%.

Виборчий кодекс Вірменії передбачає механізм "стабільної більшості": якщо лідер перегонів не набирає потрібної кількості мандатів і не може створити коаліцію, йому нараховуються бонусні місця у парламенті через другий тур голосування.

Нагадаємо, перші офіційні дані виборів у Вірменії кардинально відрізнялися від екзитполів: соціологи давали Пашиняну до 70%, тоді як ЦВК фіксував значно скромніші показники.

Раніше РБК-Україна аналізувало, як Кремль перед виборами розгорнув проти Пашиняна гібридний тиск - від заборони на імпорт вірменського коньяку та овочів до погроз підняти ціну на газ утричі.

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