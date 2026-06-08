Партія Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії, обійшовши опозицію з великим відривом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив перемогу своєї партії на парламентських виборах 7 червня. Опозиція результати не визнає і вже звинуватила владу у маніпуляціях з підрахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменську службу Радіо Свобода .

Що каже Пашинян

"Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком", - заявив Пашинян.

За його словами, партія має достатньо голосів, щоб самостійно сформувати уряд.

Що кажуть в опозиції

Лідер опозиційного блоку "Сильна Вірменія" Самвел Карапетян назвав оголошені результати "ганебними".

"Бачачи, що їхні результати ганебно зменшуються, і зменшуються щохвилини, вони зупинили підрахунок, і ми навіть не розуміємо, що вони представлять вранці", - сказав Карапетян.

Попередні фінальні результати

Прохідний бар'єр подолали чотири сили:

"Громадянський договір" (Пашинян) - 49,81% (727 160 голосів)

"Сильна Вірменія" (Карапетян) - 23,29% (340 062 голоси)

блок "Вірменія" (Кочарян) - 9,94% (145 097 голосів)

"Процвітаюча Вірменія" - 4% (58 368 голосів)

Усі інші партії прохідного бар'єра не подолали.

Чи зможе Пашинян сформувати уряд самостійно

"Громадянський договір" набрав 49,81% - тобто не дотягнув до 50%. Для формування стабільної більшості, згідно з виборчим кодексом, потрібно 54%.

Виборчий кодекс Вірменії передбачає механізм "стабільної більшості": якщо лідер перегонів не набирає потрібної кількості мандатів і не може створити коаліцію, йому нараховуються бонусні місця у парламенті через другий тур голосування.