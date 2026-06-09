В Раде появится новый депутат от партии "Голос": что о нем известно

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Николая Давидюка народным депутатом Украины. Кандидат уже подал необходимые документы и заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центральной избирательной комиссии Украины.

Во время очередного заседания Центральная избирательная комиссия рассмотрела пакет документов, поданный Николаем Давидюком, и зарегистрировала его народным депутатом Украины в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение было принято после проверки представленных материалов и соблюдения предусмотренной законом процедуры оформления депутатского мандата.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 21 июля 2019 года. Он баллотировался по общегосударственному многомандатному избирательному округу от партии "Голос".

В избирательном списке политической силы Давидюк находился под номером 27.

Несмотря на регистрацию Центральной избирательной комиссией, полномочия народного депутата Микола Давидюк приобретет только после выполнения предусмотренной Конституцией процедуры.

Официально он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины. Именно после этого новый парламентарий получит все права и полномочия народного депутата.

Что известно о Николае Давидюке

Николай Иванович Давидюк — украинский политолог и политический консультант, специалист в сфере политической аналитики и избирательных процессов. Родился 18 июля 1988 года в селе Переспа Волынской области.

Получил высшее образование в Украинском государственном университете имени М. П. Драгоманова по специальности "испанский язык и зарубежная литература".

Дополнительно проходил стажировку в Гарвардском университете, что стало важным этапом его академического развития.

Профессиональную деятельность начал в политической среде еще в 2006 году, во время местных выборов в Киеве.

В 2008–2010 годах работал аналитиком в Комитете избирателей Украины, занимаясь мониторингом избирательных процессов и общественно-политических кампаний.

С 2011 года возглавляет аналитический центр "Политика", а также является инициатором создания "Форума новых политических лидеров".

С 2013 года является сертифицированным наблюдателем ОБСЕ и участвовал в мониторинге выборов в Грузии, Испании и Кыргызстане.

В 2019 году стал сооснователем общественно-политического движения "Действуй с нами" вместе с Мустафой Найемом.

В том же году работал политтехнологом партии "Голос" и был включен в избирательный список под номером 27 на внеочередных парламентских выборах.