Путін готовий до затяжної війни та нових наступів в Україні, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для AFP .

За його словами, немає ознак, що Путін відмовився від ідеї захопити Україну.

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові зазнати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми повинні розуміти, що президент Путін готовий довго перебувати у цій війні та розпочинати нові наступи", - зазначив Столтенберг.

Тому союзники по НАТО на чолі з США вже надали Україні зброю на мільярди доларів, що допомогло змінити ситуацію і поставити Москву в невигідне становище.

"Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн. Найшвидший спосіб досягти цього - надати їм (українцям, - ред.) військову підтримку, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а має сісти та вести переговори у дусі доброї волі", - додав генсек.