Путін готується до довготривалої війни. В розвідці пояснили, що це означає

Підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України не здійсненний. Тому глава Кремля Володимир Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ця концепція так званої "спецоперації", насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному - Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засоби противника та і загалом план так званої "СВО" - це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не вийшло", - зазначив Юсов.

Він зауважив, що довготривалої війни на виснаження довгий час у Путіна не було, в планах, але останні місяці вже спостерігається те, що РФ треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що "війна це на довго".

"Вони мобілізують всі резерви та засоби. В них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру воєнної економіки на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання протилежне - саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО попередили про підготовку РФ до довготривалої війни.

Як тоді пояснювали розвідники, маркером цього є призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ, а також підготовка переведення Росії на воєнний стан.

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