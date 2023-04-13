У Раді відкриють Офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів Євросоюзу, - Стефанчук

У парламенті відкриють Офіс з підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Спікер вже підписав відповідне розпорядження.
"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - зазначив Стефанчук.
За словами нардепа, серед основних завдань Офісу - експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів.
"Діяльність Офісу забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги", - додав глава Верховної Ради.
Нагадаємо, 12 квітня відбулося перше міжкомітетське засідання депутатів ВРУ та Європейського арламенту.
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