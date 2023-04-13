В Раде откроют Офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам Евросоюза, - Стефанчук

Спикер уже подписал соответствующее распоряжение.

"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", - отметил Стефанчук.

По словам нардепа, среди основных задач Офиса - экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

"Деятельность Офиса будут обеспечиваться за счет международной технической помощи", - добавил глава Верховной Рады.