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У Раді відкриють Офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів Євросоюзу, - Стефанчук

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Четвер 13 квітня 2023 05:49
У Раді відкриють Офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів Євросоюзу, - Стефанчук Фото: Глава ВРУ Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У парламенті відкриють Офіс з підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Спікер вже підписав відповідне розпорядження.

"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - зазначив Стефанчук.

За словами нардепа, серед основних завдань Офісу - експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів.

"Діяльність Офісу забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги", - додав глава Верховної Ради.

Нагадаємо, 12 квітня відбулося перше міжкомітетське засідання депутатів ВРУ та Європейського арламенту.

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Руслан Стефанчук Евросоюз Верховна рада
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