У Раді відкриють Офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів Євросоюзу, - Стефанчук

У парламенті відкриють Офіс з підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Спікер вже підписав відповідне розпорядження. "Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - зазначив Стефанчук. За словами нардепа, серед основних завдань Офісу - експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів. "Діяльність Офісу забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги", - додав глава Верховної Ради.