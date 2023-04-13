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В Раде откроют Офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам Евросоюза, - Стефанчук

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Четверг 13 апреля 2023 05:49
В Раде откроют Офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам Евросоюза, - Стефанчук Фото: Глава ВРУ Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В парламенте откроют Офис по поддержке адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Спикер уже подписал соответствующее распоряжение.

"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", - отметил Стефанчук.

По словам нардепа, среди основных задач Офиса - экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

"Деятельность Офиса будут обеспечиваться за счет международной технической помощи", - добавил глава Верховной Рады.

Напомним, 12 апреля состоялось первое межкомитетское заседание депутатов ВРУ и Европейского парламента.

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Руслан Стефанчук Евросоюз Верховная рада
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