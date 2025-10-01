У Раді сказали, скільки людей мобілізують щомісяця в Україні

За його словами, у Верховній Раді наразі якихось законодавчих пропозицій, чи запитів від сектору безпеки й оборони, від Генерального штабу, від головнокомандувача Збройних Сил, від Міністерства оборони з приводу удосконалення питань, пов’язаних із мобілізацією, немає.

"Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили", - заявив нардеп.

Питання щодо темпів мобілізації, за словами Веніславського, краще адресувати до Збройних Сил, Генерального штабу та Міністерства оборони.

"За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом", - зазначив він.

Веніславський додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає.

"Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації", - підкреслив народний депутат.