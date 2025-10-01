В Раде сказали, сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине

По его словам, в Верховной Раде пока каких-то законодательных предложений, или запросов от сектора безопасности и обороны, от Генерального штаба, от главнокомандующего Вооруженных Сил, от Министерства обороны по поводу усовершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, нет.

"То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили", - заявил нардеп.

Вопрос относительно темпов мобилизации, по словам Вениславского, лучше адресовать Вооруженным Силам, Генеральному штабу и Министерству обороны.

"По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу", - отметил он.

Вениславский добавил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет.

"Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и всеобщей мобилизации", - подчеркнул народный депутат.