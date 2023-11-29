В Раді розповіли про законодавчі ініціативи для народовладдя

"Жителі громад повинні мати якомога більше інструментів впливу на владу. Це можуть бути і місцеві референдуми, і різноманітні місцеві ініціативи, і публічні консультації, і участь у розподілі коштів місцевого бюджету і громадська оцінка діяльності виконавчих органів влади, і участь у консультативно-дорадчих органах при ОМС. І, звісно, електронні петиції - у разі прийняття законопроєкту №7283, який наш комітет зараз готує до другого читання, їх розгляд буде відбуватися набагато оперативніше - на черговому засіданні ради", - повідомила нардеп.

За словами Шуляк, законопроектом №7283 передбачено досить широке коло можливостей громадян у народовладді і його ухвалення сприятиме розширення можливостей участі жителів в процесах прийняття рішень на місцевому рівні.

Це, зазначила Шуляк, покращить якість народовладдя на місцях, підвищить відкритість та прозорість діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у сферах, де на сьогодні виникають проблеми, і зробить більш ефективною співпрацю органів місцевого самоврядування та жителів територіальних громад.

Окрім інструментів, які передбачені законопроектом "Про народовладдя в громадах", для підвищення залученості громадян у прийнятті надважливих рішень в Україні потрібно розвивати і практику публічних консультацій.

Відповідний законопроект, який дозволить залучення цього інструменту у всіх сферах - №4254, вже готовий до другого читання. А поки він не прийнятий, лідерську роль у проведенні публічних консультацій беруть на себе парламентські комітети, зауважила Олена Шуляк.

"Цієї осені ми провели публічні консультації щодо вдосконалення програми "єВідновлення". Цей кейс показав, що такі консультації - це не боляче і не страшно, але при цьому дають базу для прийняття важливих суспільних рішень і дозволяють почути і зібрати всі зауваження та пропозиції. Більше того, у публічних консультацій є багато форм, які у світі успішно практикуються, тому 2024-й ми розпочнемо з активного просвітництва колег-депутатів щодо необхідності якнайшвидшого розгляду законопроекту №4254", - наголосила Шуляк.

Вона також зауважила, що декларуючи амбітні євроінтеграційні плани, Україна повинна реально посилювати роль громадян у прийнятті надважливих рішень і інструменти народовладдя.

Допомогти з реалізацією цих задумів, крім двох вже зазначених законопроєктів, покликані також законопроєкти №6401 - щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, і №6319 - щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення, які Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України включило до дорожньої карти з реалізації реформи децентралізації.