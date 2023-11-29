В Раде рассказали о законодательных инициативах для народовластия

"Жители общин должны иметь как можно больше инструментов влияния на власть. Это могут быть и местные референдумы, и разнообразные местные инициативы, и публичные консультации, и участие в распределении средств местного бюджета и общественная оценка деятельности исполнительных органов власти, и участие в консультативно-совещательных органах при ОМС.И, конечно, электронные петиции - в случае принятия законопроекта №7283, который наш комитет сейчас готовит ко второму чтению, их рассмотрение будет происходить гораздо оперативнее - на очередном заседании совета", - сообщила нардеп.

По словам Шуляка, законопроектом №7283 предусмотрен достаточно широкий круг возможностей граждан в народовластии и его принятие будет способствовать расширению возможностей участия жителей в процессах принятия решений на местном уровне.

Это, отметила Шуляк, улучшит качество народовластия на местах, повысит открытость и прозрачность деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления в сферах, где на сегодня возникают проблемы, и сделает более эффективным сотрудничество органов местного самоуправления и жителей территориальных общин.

Кроме инструментов, предусмотренных законопроектом "О народовластии в общинах", для повышения вовлеченности граждан в принятии сверхважных решений в Украине нужно развивать и практику публичных консультаций.

Соответствующий законопроект, который позволит привлечение этого инструмента во всех сферах №4254, уже готов ко второму чтению. А пока он не принят, лидерскую роль в проведении публичных консультаций принимают парламентские комитеты, отметила Елена Шуляк.

"Этой осенью мы провели публичные консультации по совершенствованию программы "Восстановление". Этот кейс показал, что такие консультации - это не больно и не страшно, но при этом дают базу для принятия важных общественных решений и позволяют услышать и собрать все замечания и предложения. Больше того, у публичных консультаций есть много форм, которые в мире успешно практикуются, поэтому 2024-й мы начнем с активного просвещения коллег-депутатов о необходимости скорейшего рассмотрения законопроекта №4254", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что, декларируя амбициозные евроинтеграционные планы, Украина должна реально усиливать роль граждан в принятии сверхважных решений и инструментов народовластия.

Помочь с реализацией этих замыслов кроме двух уже указанных законопроектов призваны также законопроекты №6401 - по обеспечению прозрачности местного самоуправления, и №6319 - по усовершенствованию порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения, которые Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины включило к дорожной карте по реализации реформы децентрализации.