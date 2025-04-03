У Раді розповіли про наслідки для України в разі мит від ЄС

Нардеп підкреслив, що у випадку з Євросоюзом усе залежатиме, стосовно яких товарів і виробників можуть бути введені тарифи, або ж це буде "глобальний протекціонізм", як у США.

"Залежно від цього рішення ми можемо говорити про різні наслідки для України. Але всі вони будуть безумовно негативними, а деякі з них, можливо, навіть катастрофічними. Тому що якщо ми говоримо про Євросоюз, це номер один наш імпортер. Тобто ми експортуємо в країни Євросоюзу найбільший відсоток від загального експорту", - додав Гетманцев.

Він уточнив, що 60% українського експорту спрямовано до країн Євросоюзу, це близько 24,7 млрд доларів щороку.

Як нагадав нардеп, між Україною та країнами ЄС уже третій рік поспіль діє експортний безвіз. Термін його дії закінчується 5 червня. І за умови торговельних війн продовження безвізу може бути ускладнене.

"Захист їхнього вітчизняного товаровиробника може спричинити додаткові обмеження для експортерів з інших країн, які будуть обмежені в експорті для того, щоб внутрішній ринок розподілився на користь їхнього товаровиробника. І в цьому випадку ми бачили з вами, що відбувалося рік тому на польському кордоні", - звернув увагу Гетманцев.