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Глава Євроради про тарифи Трампа: велика економічна помилка, яка торкнеться всіх

Середа 02 квітня 2025 22:22
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Глава Євроради про тарифи Трампа: велика економічна помилка, яка торкнеться всіх Фото: Антоніу Кошта, голова Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення президента США Дональда Трампа ввести мита на європейські товари - це велика економічна помилка. Вона торкнеться "всіх".

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Euronews заявив глава Євроради Антоніу Кошта.

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу", - зазначив Кошта, коментуючи плани США оголосити мита.

За його словами, Європа має відповісти на такий крок рішуче, але водночас розумно. До рішення потрібно прийти шляхом переговорів.

"Вступати в тарифну війну - не найкращий шлях, але ми повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів у спільних і взаємних інтересах США і Європи - американської економіки і європейської економіки", - вважає він.

Кошта нагадав, що на торговельні відносини між країнами Євросоюзу і США припадає 30% світової торгівлі і 40% світового ВВП.

"Тож це торкнеться не тільки Європи і США, це торкнеться всіх, тож це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни. У той час, коли всі хочуть миру, немає сенсу розв'язувати війну через торгівлю", - додав він, маючи на увазі зусилля щодо завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 квітня, має оголосити про наймасштабніші торговельні обмеження за останні 100 років.

Зокрема, мова може йти про мита на товари країн Євросоюзу.

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