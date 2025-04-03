В Раде рассказали о последствиях для Украины в случае пошлин от ЕС

Нардеп подчеркнул, что в случае с Евросоюзом все будет зависеть, по отношению к каким товарам и производителям могут быть введены тарифы, либо же это будет "глобальный протекционизм", как у США.



"В зависимости от этого решения мы можем говорить о разных последствиях для Украины. Но все они будут определенно негативными, а некоторые из них, возможно, даже катастрофическими. Потому что если мы говорим о Евросоюзе, это номер один наш импортер. То есть мы экспортируем в страны Евросоюза самый большой процент от общего экспорта", - добавил Гетманцев.

Он уточнил, что 60% украинского экспорта направлен в страны Евросоюза, это около 24,7 млрд долларов каждый год.

Как напомнил нардеп, между Украиной и странами ЕС уже третий год подряд действует экспортный безвиз. Срок его действия заканчивается 5 июня. И при условии торговых войн продление безвиза может быть усложнено.

"Защита их отечественного товаропроизводителя может вызвать дополнительные ограничения для экспортеров из других стран, которые будут ограничены в экспорте для того, чтобы внутренний рынок распределился в пользу их товаропроизводителя. И в этом случае мы видели с вами, что происходило год назад на польской границе", - обратил внимание Гетманцев.