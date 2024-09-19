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У Раді розповіли про ключові пріоритети держбюджету-2025

Четвер 19 вересня 2024 11:23
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У Раді розповіли про ключові пріоритети держбюджету-2025 Фото: у Раді розповіли про ключові пріоритети держбюджету-2025 (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Найперший пріоритет держбюджету України на наступний рік – це фінансування сектору безпеки та оборони. Видатки на оборону мають зрости щонайменше до 2,22 трильйона гривень. Це майже 26,3% ВВП, або 56,4% всіх видатків державного бюджету.

Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір єдиного телемарафону.

"Фактор ризику - залежність бюджету від зовнішньої фінансової допомоги. За останніми розрахунками на наступний рік Україна потребує зовнішнього фінансування на рівні 38 млрд доларів. Станом на сьогодні ми маємо гарантії лише на половину суми. Ситуація зміниться після того, як буде погоджено механізм надання коштів, які є відсотками із заморожених російських активів", - зазначив Леонов.

За його словами, прогнозний курс долара - 45 гривень за долар. При цьому на соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується виділити понад 419 млрд гривень.

"Уряд планує здійснити щорічну індексацію пенсій та обіцяє фінансування житлово-комунальних пільг і субсидій для 2,8 млн українців. Також на охорону здоров’я буде направлено майже 211 млрд гривень", - додав він.

Він також підкреслив, що для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд гривень у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах. Це дозволить місцевим бюджетам забезпечити доступність комунальних послуг для населення. Також передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на понад 51 млрд гривень. Ці кошти мають бути спрямовані, зокрема, на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях.

"Хочу подякувати своїм колегам, що ми проголосували законопроєкт про перезавантаження митниці - це будуть додаткові кошти в бюджеті. Також дякую за підтримку в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Щиро дякую й підприємцям. Саме вони сплачують податки і завдяки цьому країна тримається попри всі обставини", - зауважив Леонов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.

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