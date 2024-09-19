В Раде рассказали о ключевых приоритетах госбюджета-2025

Первый приоритет госбюджета Украины на следующий год – это финансирование сектора безопасности и обороны. Расходы на оборону должны вырасти, по меньшей мере, до 2,22 триллиона гривен. Это почти 26,3% ВВП или 56,4% всех расходов государственного бюджета.

"Фактор риска - зависимость бюджета от внешней финансовой помощи. По последним расчетам на следующий год Украина нуждается в внешнем финансировании на уровне 38 млрд долларов. По состоянию на сегодняшний день мы имеем гарантии лишь на половину суммы. Ситуация изменится после того, как будет согласован механизм предоставления средств, которые являются процентами по замороженным российским активам", - отметил Леонов.

По его словам, прогнозный курс доллара – 45 гривен за доллар. При этом на социальную защиту и социальное обеспечение предлагается выделить более 419 млрд. гривен.

"Правительство планирует осуществить ежегодную индексацию пенсий и обещает финансирование жилищно-коммунальных льгот и субсидий для 2,8 млн украинцев. Также на здравоохранение будет направлено почти 211 млрд гривен", - добавил он.

Он также подчеркнул, что для поддержки регионов предусмотрено 12,2 млрд. гривен в виде субвенции на компенсацию разницы в тарифах. Это позволит местным бюджетам обеспечить доступность коммунальных услуг для населения. Также предусмотрена дополнительная дотация местным бюджетам более чем на 51 млрд гривен. Эти средства должны быть направлены в частности на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных территориях.

"Хочу поблагодарить своих коллег, что мы проголосовали законопроект о перезагрузке таможни - это будут дополнительные средства в бюджете. Также спасибо за поддержку в целом №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Спасибо и предпринимателям. Именно они платят налоги и благодаря этому страна держится при всех обстоятельствах", - заметил Леонов.

Напомним, Кабинет Министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет проводиться каждый год с 1 марта.