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В уряді визначилися з індексацією пенсій на найближчі роки

Україна, Понеділок 01 липня 2024 14:37
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В уряді визначилися з індексацією пенсій на найближчі роки Фото: індексація пенсій в Україні планується 1 березня (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 28 червня 2024 року № 751.

Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".

Також уряд планує такі заходи:

  • упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян,
  • виконання рішень суду з пенсійних виплат та погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;
  • забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях, після деокупації таких територій.

Нагадаємо, 1 березня 2024 року в Україні провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.

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