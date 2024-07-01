В уряді визначилися з індексацією пенсій на найближчі роки
Фото: індексація пенсій в Україні планується 1 березня (GettyImages)
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 28 червня 2024 року № 751.
Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".
Також уряд планує такі заходи:
- упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян,
- виконання рішень суду з пенсійних виплат та погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;
- забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях, після деокупації таких територій.
Нагадаємо, 1 березня 2024 року в Україні провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.