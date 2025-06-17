Раді рекомендували призначити Кравченка генеральним прокурором

Обрання нового генерального прокурора

В кінці жовтня 2024-го колишній генеральний прокурор України Андрій Костін пішов у відставку на тлі скандалів, що були пов'язані з оформленням інвалідності прокурорами.

Вчора ж, 16 червня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Кравченка на посаду генерального прокурора України.

За словами голови фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, сьогодні ж, 17 червня, відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України. Железняк, своєю чергою, відзначав, що голосування за генпрокурора відбудеться вже завтра.

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