Раде рекомендовали назначить Кравченко генеральным прокурором

Избрание нового генерального прокурора

В конце октября 2024-го бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку на фоне скандалов, которые были связаны с оформлением инвалидности прокурорами.

Вчера же, 16 июня, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

По словам главы фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, сегодня же, 17 июня, состоится заседание фракции, во время которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины. Железняк, в свою очередь, отмечал, что голосование за генпрокурора состоится уже завтра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.