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Раде рекомендовали назначить Кравченко генеральным прокурором

Фото: Руслан Кравченко, председатель Государственной налоговой службы Украины (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал назначить Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Во время голосований в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, по словам Железняка:

  • 15 членов комитета проголосовали "за";
  • 2 - воздержались.

"Сегодня процедура назначения в зале начнется сразу после начала работы Рады по повестке дня и где-то до 14:30 состоится финальное голосование", - добавил Железняк.

 

 

Избрание нового генерального прокурора

В конце октября 2024-го бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку на фоне скандалов, которые были связаны с оформлением инвалидности прокурорами.

Вчера же, 16 июня, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

По словам главы фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, сегодня же, 17 июня, состоится заседание фракции, во время которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины. Железняк, в свою очередь, отмечал, что голосование за генпрокурора состоится уже завтра.

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Офис Генпрокурора