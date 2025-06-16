Зеленський вніс у Раду подання про призначення Кравченка на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", - написав Стефанчук.

За словами голови Верховної Ради, парламент розгляне подання на одному із найближчим пленарних засідань.

Голосування відбудеться завтра

Як відзначив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, завтра, 17 червня, відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

Народний депутат Ярослав Железняк, своєю чергою, відзначає, що голосування за генпрокурора відбудеться вже завтра.

Що відомо про Кравченка

Кравченко народився 14 березня 1990-го в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Освіта

Здобував вищу освіту у:

Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна з 2005 по 2007-й;

Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". У 2012-му отримав диплом магістра права та військове звання лейтенанта юстиції.

Кар'єра

У серпні 2012-го став слідчим Севастопольської прокуратури, а вже через рік отримав підвищення до посади старшого слідчого.

Після окупації Криму продовжив роботу у військових прокуратурах Рівненської та Львівської областей.

З 2015 по 2019-й працював на посаді прокурора, заступника начальника відділу та начальника першого відділу процесуального керівництва у справах про злочини проти національної безпеки та міжнародного правопорядку у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

Після цього з 2019 по 2020-й був заступником військового прокурора Центрального регіону України й прокурором у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З 2020 по 2021-й очолював управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі Генерального прокурора.

З 2021-го очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2023 року по 2024-й очолював Київську обласну військову адміністрацію (ОВА), а з 31 грудня був призначений головою Державної податкової служби України.