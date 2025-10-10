ua en ru
Головна » Новини » Політика

Кандидатуру Бережної на міністра культури та гуманітарного віцепрем'єра внесли до Ради

П'ятниця 10 жовтня 2025 19:27
Кандидатуру Бережної на міністра культури та гуманітарного віцепрем'єра внесли до Ради Фото: Тетяна Бережна (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді девʼятого скликання, Свириденко внесла подання про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України.

"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - повідомив Стефанчук.

Бережна може стати міністром культури та гуманітарним віцепрем'єром

Нагадаємо, днями фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.

Також повідомлялося, що нардепи СН рекомендуватимуть прем'єру Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної.

Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного пленарного тижня, зокрема й у вівторок, 21 жовтня.

Варто зазначити, що з червня 2022 року Бережна обіймала посаду заступника міністра економіки України.

28 липня цього року Кабмін призначив Бережну в.о. міністра культури України.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко Міністерство культури Верховна рада
