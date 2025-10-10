Кандидатуру Бережної на міністра культури та гуманітарного віцепрем'єра внесли до Ради

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді девʼятого скликання, Свириденко внесла подання про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України. "Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - повідомив Стефанчук.