Кабмін призначив тимчасового керівника Мінкульту: хто ним став
Кабінет міністрів призначив тимчасово керівника Міністерства культури. Ним стала Тетяна Бережна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис премʼєр-міністра України Юлії Свириденко в Telegram.
"Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій", - заявила вона.
Вона підкреслила, що в умовах трансформації для міністерства критично важливо зберегти керованість, фінансову стійкість та живий діалог із культурною спільнотою.
"Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - зазначила Свириденко.
Що відомо про Бережну
Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра зі спеціальності "Правознавство". Стажувалася у Парламенті Канади в межах Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики.
Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відбудову України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS.
Юридичну кар’єру вона розпочала ще у 2011 році в одному з провідних українських адвокатських об’єднань - "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката.
З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступниці Міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці - як Генеральній комісарці.
Призначення нового уряду
17 липня Верховна Рада України затвердила нового очільника уряду — прем’єр-міністеркою стала Юлія Свириденко, яка раніше керувала Міністерством економіки. Докладніше про її біографію та кар'єрний шлях - читайте в матеріалі РБК-Україна.
До цього посаду прем’єра обіймав Денис Шмигаль, який тепер призначений міністром оборони.
Окрім нового прем’єра, парламент також оновив склад Кабміну - призначено нових керівників Міністерств економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та з питань європейської інтеграції.
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