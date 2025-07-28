Кабмін призначив тимчасового керівника Мінкульту: хто ним став

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис премʼєр-міністра України Юлії Свириденко в Telegram.

"Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій", - заявила вона.

Вона підкреслила, що в умовах трансформації для міністерства критично важливо зберегти керованість, фінансову стійкість та живий діалог із культурною спільнотою.

"Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - зазначила Свириденко.

Що відомо про Бережну

Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра зі спеціальності "Правознавство". Стажувалася у Парламенті Канади в межах Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики.

Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відбудову України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS.

Юридичну кар’єру вона розпочала ще у 2011 році в одному з провідних українських адвокатських об’єднань - "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката.

З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступниці Міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці - як Генеральній комісарці.