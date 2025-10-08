UA

У Раді провалили призначення чотирьох суддів Конституційного суду

Автор: Ірина Глухова

Верховна Рада України 8 жовтня провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з трансляцію засідання.

У Конституційному суді зараз шість вакантних місць: два має призначити президент, два - парламент і ще два - з’їзд суддів.

На дві вакантні посади претендували:

  • Захар Тропін - директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін’юсту;
  • Оксана Клименко - головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;
  • Юлія Кириченко - член правління Центру політико-правових реформ, радник голови парламенту Руслана Стефанчука;
  • Тарас Цимбалістий - прокурор Офісу Генерального прокурора.

Попередньо дорадча група експертів, до якої входили міжнародні представники, найвищу оцінку надала Тропіну - 5 голосів підтримки, Клименко отримала 4, Кириченко та Цимбалістий - по 3.

Під час голосування депутати спочатку розглядали кандидатури Тропіна та Клименко. Проте обидва не набрали потрібної кількості голосів: Тропін отримав 224, а Клименко - лише 93.

Далі Верховна Рада проголосувала за Юлію Кириченко (179 голосів) і Тараса Цимбалістого (84 голоси). На повторному голосуванні Кириченко набрала 126 голосів, а Цимбалістий - 74, що також не дозволило ухвалити рішення.

Після цього спікер Верховної Ради Стефанчук запропонував оголосити новий конкурс для відбору кандидатів.

Призначення нових суддів Конституційного Суду

Нагадаємо, що з 27 січня 2025 року Конституційний Суд України не має необхідного кворуму для ухвалення рішень.

У той день сплив дев’ятирічний строк повноважень одразу трьох суддів, після чого в складі КСУ залишилося лише 11 суддів із 18 потрібних. Для роботи суду необхідна присутність щонайменше 12 суддів. Загалом вакантними залишалися сім посад.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив до складу КСУ Олександра Водяннікова, а у вересні - Юлія Барабаша.

Таким чином, нині за президентською квотою лишається ще одна вільна посада судді Конституційного Суду, а Верховна Рада досі не заповнила дві свої вакансії.

