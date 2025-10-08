RU

Война в Украине

В Раде провалили назначение четырех судей Конституционного суда

Автор: Ірина Глухова

Верховная Рада Украины 8 октября провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на с трансляцию заседания.

В Конституционном суде сейчас шесть вакантных мест: два должен назначить президент, два - парламент и еще два - съезд судей.

На две вакантные должности претендовали:

  • Захар Тропин - директор Департамента международного сотрудничества Минюста;
  • Оксана Клименко - главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;
  • Юлия Кириченко - член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;
  • Тарас Цимбалистый - прокурор Офиса Генерального прокурора.

Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину - 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый - по 3.

Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко - только 93.

Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый - 74, что также не позволило принять решение.

После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.

 

Назначение новых судей Конституционного Суда

Напомним, что с 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не имеет необходимого кворума для принятия решений.

В тот день истек девятилетний срок полномочий сразу трех судей, после чего в составе КСУ осталось лишь 11 судей из 18 нужных. Для работы суда необходимо присутствие не менее 12 судей. В целом вакантными оставались семь должностей.

В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил в состав КСУ Александра Водянникова, а в сентябре - Юлия Барабаша.

Таким образом, сейчас по президентской квоте остается еще одна свободная должность судьи Конституционного Суда, а Верховная Рада до сих пор не заполнила две свои вакансии.

