В Раде провалили назначение четырех судей Конституционного суда

В Конституционном суде сейчас шесть вакантных мест: два должен назначить президент, два - парламент и еще два - съезд судей.

На две вакантные должности претендовали:

Захар Тропин - директор Департамента международного сотрудничества Минюста;

Оксана Клименко - главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;

Юлия Кириченко - член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалистый - прокурор Офиса Генерального прокурора.

Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину - 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый - по 3.

Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко - только 93.

Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый - 74, что также не позволило принять решение.

После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.