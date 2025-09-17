Зеленський призначив ще одного суддю КСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Юлія Барабаша суддею Конституційного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України", - йдеться в указі.
Що відомо про Барабаша
Юрій Барабаш - проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.
Працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України.
З вересня 2006 року по лютий 2007 - заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 року - виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 - завідувач кафедри конституційного права України.
Барабаш є автором понад 90 наукових праць.
Він також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів "Вісник Конституційного Суду України", "Право України" та "Публічне право".
Барабаш - лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України (2013), почесною відзнакою Конституційного суду України (2014), відзнакою МОН України "Відмінник освіти" (2014), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2018).
Призначення нових суддів КСУ
Нагадаємо, з 27 січня 2025 року в Конституційному суді був відсутній необхідний кворум для ухвалення рішень. Того дня повноваження одразу трьох суддів КСУ завершилися після закінчення встановленого строку (9 років).
Таким чином, у суді залишилося всього 11 суддів, а для кворуму необхідно щонайменше 12 із 18.
Із семи суддів, яких бракує, трьох може призначити президент, ще двох - Верховна Рада, і двох - з'їзд суддів України.
У червні президент Володимир Зеленський призначив суддею КСУ Олександра Водяннікова.
Таким чином наразі лишається одна вакансія судді КСУ за квотою президента. Ще залишаються не закритими дві вакансії за квотою Верховної Ради.