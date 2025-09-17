ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський призначив ще одного суддю КСУ

Середа 17 вересня 2025 20:50
UA EN RU
Зеленський призначив ще одного суддю КСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлія Барабаша суддею Конституційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України", - йдеться в указі.

Що відомо про Барабаша

Юрій Барабаш - проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України.

З вересня 2006 року по лютий 2007 - заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 року - виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 - завідувач кафедри конституційного права України.

Барабаш є автором понад 90 наукових праць.

Він також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів "Вісник Конституційного Суду України", "Право України" та "Публічне право".

Барабаш - лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України (2013), почесною відзнакою Конституційного суду України (2014), відзнакою МОН України "Відмінник освіти" (2014), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2018).

Призначення нових суддів КСУ

Нагадаємо, з 27 січня 2025 року в Конституційному суді був відсутній необхідний кворум для ухвалення рішень. Того дня повноваження одразу трьох суддів КСУ завершилися після закінчення встановленого строку (9 років).

Таким чином, у суді залишилося всього 11 суддів, а для кворуму необхідно щонайменше 12 із 18.

Із семи суддів, яких бракує, трьох може призначити президент, ще двох - Верховна Рада, і двох - з'їзд суддів України.

У червні президент Володимир Зеленський призначив суддею КСУ Олександра Водяннікова.

Таким чином наразі лишається одна вакансія судді КСУ за квотою президента. Ще залишаються не закритими дві вакансії за квотою Верховної Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Конституционный суд Украины Суд
Новини
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі