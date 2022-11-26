У Раді пропонують звільнити ФОПів від обліку та податкової звітності: як це працюватиме

Законопроектом пропонується передбачити, що банк може бути податковим агентом для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку 3 групи без ПДВ, які не мають найманих працівників та здійснюють розрахунки виключно в грошовій безготівковій формі.

"Такі платники податків не ведуть обліку та не складають податкову звітність", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з документом, банк під час зарахування коштів на спеціальний підприємницький рахунок такого платника зобов’язаний утримувати податок із суми зарахування за рахунок таких коштів, та перерахувати податок до відповідного бюджету. Банк також сплачує єдиний внесок за рахунок коштів наявних на спеціальному підприємницькому рахунку платника.

Як зазначається в пояснювальній записці, велика кількість платників єдиного податку третьої групи без сплати ПДВ, які не мають найманих працівників, мають контракти виключно із одним чи декількома контрагентами та здійснюють розрахунки виключно в безготівковій грошовій формі. Такі платники не здійснюють великої кількості різнопланових господарських операцій та здійснюють діяльність в межах невеликої кількості КВЕДів. При цьому, вони витрачають значну кількість часу для складення податкової звітності та сплати податків, а також часто пропускають строки її подачі.

Особи, які оберуть спрощену систему оподаткування із податковим агентом - банком, повинні будуть лише зареєструватися таким платником та відкрити спеціальний підприємницький рахунок, а виконання інших податкових обов'язків на них не покладатиметься.

"Вбачається, що така система буде інтегрована в платформу "ДІЯ", де особа зможе як подати заяву на перехід (обрання) на спеціальний податковий режим, коли банк виступає податковим агентом, так і відкрити спеціальний підприємницький рахунок", - йдеться в документі.