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В Раде предлагают освободить ФОПов от учета и налоговой отчетности: как это будет работать

Фото: ФЛП могут освободить от учета и налоговой отчетности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об особом режиме налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога. Налоговыми агентами смогут стать банки, что освободит ФОПов от учета и отчетности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8226 .

Законопроект предлагает предположить, что банк может быть налоговым агентом для физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога 3 группы без НДС, не имеющих наемных работников и проводящих расчеты исключительно в безналичной форме.

"Такие налогоплательщики не ведут учет и не составляют налоговую отчетность", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк при зачислении средств на специальный предпринимательский счет такого плательщика обязан удерживать налог с суммы зачисления за счет таких средств и перечислить налог в соответствующий бюджет. Банк также уплачивает единый взнос за счет средств, имеющихся на специальном предпринимательском счете плательщика.

Как отмечается в пояснительной записке, большое количество плательщиков единого налога третьей группы без уплаты НДС, у которых нет наемных работников, имеют контракты исключительно с одним или несколькими контрагентами и проводят расчеты исключительно в безналичной денежной форме. Такие плательщики не проводят много разноплановых хозяйственных операций и осуществляют деятельность в пределах небольшого количества КВЭДов. При этом они тратят значительное количество времени на составление налоговой отчетности и уплаты налогов, а также часто пропускают сроки ее подачи.

Лица, избравшие упрощенную систему налогообложения с налоговым агентом - банком, должны будут только зарегистрироваться таким плательщиком и открыть специальный предпринимательский счет, а выполнение других налоговых обязанностей на них не будет возлагаться.

"Предусматривается, что такая система будет интегрирована в платформу "Дія", где лицо сможет как подать заявление на переход (избрание) на специальный налоговый режим, когда банк выступает налоговым агентом, так и открыть специальный предпринимательский счет", - говорится в документе.

Напомним, с июня ФОПы-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2% могут подать декларацию через "Дію".

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