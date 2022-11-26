В Раде предлагают освободить ФОПов от учета и налоговой отчетности: как это будет работать

Законопроект предлагает предположить, что банк может быть налоговым агентом для физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога 3 группы без НДС, не имеющих наемных работников и проводящих расчеты исключительно в безналичной форме.

"Такие налогоплательщики не ведут учет и не составляют налоговую отчетность", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк при зачислении средств на специальный предпринимательский счет такого плательщика обязан удерживать налог с суммы зачисления за счет таких средств и перечислить налог в соответствующий бюджет. Банк также уплачивает единый взнос за счет средств, имеющихся на специальном предпринимательском счете плательщика.

Как отмечается в пояснительной записке, большое количество плательщиков единого налога третьей группы без уплаты НДС, у которых нет наемных работников, имеют контракты исключительно с одним или несколькими контрагентами и проводят расчеты исключительно в безналичной денежной форме. Такие плательщики не проводят много разноплановых хозяйственных операций и осуществляют деятельность в пределах небольшого количества КВЭДов. При этом они тратят значительное количество времени на составление налоговой отчетности и уплаты налогов, а также часто пропускают сроки ее подачи.

Лица, избравшие упрощенную систему налогообложения с налоговым агентом - банком, должны будут только зарегистрироваться таким плательщиком и открыть специальный предпринимательский счет, а выполнение других налоговых обязанностей на них не будет возлагаться.

"Предусматривается, что такая система будет интегрирована в платформу "Дія", где лицо сможет как подать заявление на переход (избрание) на специальный налоговый режим, когда банк выступает налоговым агентом, так и открыть специальный предпринимательский счет", - говорится в документе.