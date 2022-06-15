В "Дії" появилась новая услуга для ФОПов: как ею воспользоваться

Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его можно и в "Дії". Это могут сделать ФОПы-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы ( ГНС ).

Напомним, что декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.

Для подачи декларации нужно:

Напомним, на портале "Дія" появилось новая услуга для ФОПов. Теперь предприниматели могут изменить имя владельца и место нахождения онлайн.

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