Раді пропонують зняти мита та ПДВ з ввезення квадрокоптерів

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про ввезення квадрокоптерів без ПДВ і мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №8360 .

У пояснювальній записці народні депутати пропонують звільнити від податку на додану вартість та мита імпорт коптерів (дронів) та деякої іншої техніки, потрібної для військових, а саме: тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення.

Як стало відомо, у п'ятницю, 13 січня, зареєстровано законопроєкт про сприяння ввезення безпілотних літальних апаратів. Проєкт закону №8360 та пов'язаний із ним №8361 підписали понад 80 народних депутатів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада взяла за основу законопроєкти щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь і тютюнові вироби.

Крім того, раніше ми писали, що ВР ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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