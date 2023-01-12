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Українці зможуть перевіряти акциз через "Дію": що відомо

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Україна, Четвер 12 січня 2023 17:00
Українці зможуть перевіряти акциз через "Дію": що відомо Фото: через "Дію" можна буде перевіряти акциз (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Верховна рада України взяла за основу законопроєкти щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь і тютюнові вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів №8286 і №8287.

Як зазначає один з авторів законопроєктів №8286/ 8287, народний депутат Ярослав Железняк, проєкт закону "Про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" набрав у першому читанні 242 голосів "за" і був взятий за основу.

"Там багато що буде доопрацьовуватися до другого читання. Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри", - пише нардеп.

При цьому він зазначає, що в українських громадян з'явиться можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції.

Днями РБК-Україна повідомляло, що "Дія" запустила бета-тестування за програмою заміни звичайних ламп на світлодіодні. Бета-тест послуги буде доступний у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Крім того, ми писали, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою в додатку "Дія" повинен з'явитися електронний військовий квиток.

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