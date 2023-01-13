Раде предлагают снять пошлины и НДС на ввоз квадрокоптеров

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8360.

Как стало известно, в пятницу, 13 января, зарегистрирован законопроект о содействии ввозу беспилотных летательных аппаратов. Проект закона №8360 и связанный с ним №8361 подписали более 80 народных депутатов. В пояснительной записке народные депутаты предлагают освободить от налога на добавленную стоимость и пошлины импорт коптеров (дронов) и некоторой другой техники, необходимой для военных, а именно: тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.