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В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу

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Україна, Четвер 12 січня 2023 18:09
В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу Фото: в Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Рада нарешті прийняла на другому читанні мій проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування", - написав Железняк.

Підтримали законопроєкт 303 народних обранця.

"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші у Бюджет", - наголосив нардеп.

Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Комітет Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу.

У грудні минулого року у Верховній раді запропонували скасувати можливість перебувати під час воєнного стану на спрощеній системі оподаткування підприємствам, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

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