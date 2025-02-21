У Раді пропонують ввести "військову цензуру" видатків: про що мова

В Україні потрібно запровадити військову цензуру видатків. Сьогодні країна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022-го.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Як пояснив Гетманцев, причина турбулентності полягає у тому, що сьогодні підтримка від стратегічних партнерів не є гарантованою. Через це, попри відносну забезпеченість фінансами у 2025-му, зростає невизначеність щодо наступного року і надалі насамперед мірою вичерпання інструменту ERA.
За його словами, для розв'язання цього питання необхідно:
"Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році, не напружуючись, отримати плюс 4 млрд доларів від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше", - зазначив він.
У тому ж числі Гетманцев наголосив на тому, що українці повинні "подорослішати" й "припинити толерувати ухилення від оподаткування", оскільки сьогодні ситуація не менш складна й небезпечна, ніж у 2022-му.
Нагадаємо, ще торік, у 2024-му, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут наголошував на тому, що Україна повинна "перезапустити" економіку, оскільки від її стану залежить рівень податків та робота людей, а відповідно - донати та забезпечення Сил оборони.
Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, своєю чергою, пояснював, як має бути влаштована воєнна економіка.
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