Українська економіка потребує справедливого бронювання, - Чмут

Україна має перезапустити власну економіку, адже тільки від її стану залежить рівень податків та робота людей, а відповідно - донати та забезпечення Сил оборони.

"Донати від населення та бізнесу - це питання наявності коштів, і воно опирається на економіку. Якщо у людей немає грошей, то немає що донатить. Якщо бізнес не заробляє - то немає що донатить. Якщо бізнес закривається, то у людей немає роботи, відповідно - немає донатів. А якщо всіх працівників мобілізували, то бізнес закривається. Тому так багато ми говоримо про економіку. І тому ми маємо говорити про справедливе бронювання та податки, і про відкриття всіх вікон можливостей для нашого бізнесу", - підкреслив Чмут.

Він зауважив, що для перезапуску економіки потрібно багато рішень, передусім – сісти і написати закони та нормативні бази.

"Економіка потребує справедливого і зрозумілого бронювання для підприємств та установ всіх форм власності. По-друге - вирішення проблеми силового тиску на бізнес з боку поліції, СБУ та інших правоохоронних органів. По-третє – потрібно вирішити проблеми з митницею, з податковою, з валютним контролем, з тотальною бюрократизацією держави, яка не сприяє розвитку. По-четверте - виведення з тіні значних відсотків різних сфер, які зараз там перебувають, і відповідно залучення купи коштів у державу", - резюмував Чмут.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що головною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

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