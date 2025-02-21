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В Раде предлагают ввести "военную цензуру" расходов: о чем речь

Фото: Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине нужно ввести военную цензуру расходов. Сегодня страна находится в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Как пояснил Гетманцев, причина турбулентности заключается в том, что сегодня поддержка от стратегических партнеров не является гарантированной. Поэтому, несмотря на относительную обеспеченность финансами в 2025-м, растет неопределенность относительно следующего года и в дальнейшем прежде всего по мере исчерпания инструмента ERA.

По его словам, для решения этого вопроса необходимо:

  • жестко пресечь тень и коррупцию;
  • оценивать работу фискалов и правоохранителей по фактическим поступлениям; ввести "военную цензуру" расходов;
  • не допускать бессмысленного расходования средств.

"Только от работы налоговой мы должны в 2025 году, не напрягаясь, получить плюс 4 млрд долларов от детенизации, а если напрячься - гораздо больше", - отметил он.

В том же числе Гетманцев отметил, что украинцы должны "повзрослеть" и "прекратить терпеть уклонение от налогообложения", поскольку сегодня ситуация не менее сложная и опасная, чем в 2022-м.

Напомним, еще в прошлом году, в 2024-м, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечал, что Украина должна "перезапустить" экономику, поскольку от ее состояния зависит уровень налогов и работа людей, а соответственно - донаты и обеспечение Сил обороны.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, в свою очередь, объяснял, как должна быть устроена военная экономика.

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