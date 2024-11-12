У Раді пропонують розформувати ТЦК і відправити воєнкомів на фронт: деталі

Що саме пропонують у парламенті

Нещодавно народні депутати презентували річний звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

"Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити (цим зараз займається Міністерство оборони) такі рекрутингові центри - з цивільних осіб у тому числі", - розповіла Яцик.

Вона наголосила, що працівники ТЦК - військовослужбовці, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій.

"Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більш як 10 повноцінних бригад", - вважає парламентар.

Точну кількість військовозобов'язаних, які є нині співробітниками ТЦК та СП, заступниця голови ТСК не назвала (оскільки це - інформація для службового користування і її не можна розголошувати), проте зауважила, що це - "значно менше", ніж 100 тисяч осіб.