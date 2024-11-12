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У Раді пропонують розформувати ТЦК і відправити воєнкомів на фронт: деталі

ТЦК в Україні пропонують розформувати (фото: facebook.com/Звягельський районний ТЦК та СП)
Автор: Ірина Костенко

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України з проблем військових пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці голови ТСК - народного депутата Юлії Яцик в ефірі "Новини.LIVE".

Що саме пропонують у парламенті

Нещодавно народні депутати презентували річний звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. 

"Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити (цим зараз займається Міністерство оборони) такі рекрутингові центри - з цивільних осіб у тому числі", - розповіла Яцик.

Вона наголосила, що працівники ТЦК - військовослужбовці, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій.

"Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більш як 10 повноцінних бригад", - вважає парламентар.

Точну кількість військовозобов'язаних, які є нині співробітниками ТЦК та СП, заступниця голови ТСК не назвала (оскільки це - інформація для службового користування і її не можна розголошувати), проте зауважила, що це - "значно менше", ніж 100 тисяч осіб.

 

Військовий облік і мобілізація в Україні

Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи (які зараз можна отримати онлайн).

Згідно з постановою Кабінету міністрів №932 від 16 серпня 2024 року, чоловіки віком з 16 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники (зокрема і ті, хто перебуває за кордоном).

Виходячи з цього ми розповідали, чи можуть забрати до ЗСУ чоловіків від 16 до 25 років, а також яка різниця між призовником і військовозобов'язаним.

Читайте також, які права мають ТЦК та СП в Україні (повний перелік).

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