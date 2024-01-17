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Торгували студентськими квитками вишів й не тільки. СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

Середа 17 січня 2024 15:15
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Торгували студентськими квитками вишів й не тільки. СБУ викрила нові схеми для ухилянтів Фото: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Закарпаття

Зібрано доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу "лісовими стежками".

У квітні 2023 року правоохоронці затримали організатора схеми й двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х "клієнтів".

Під час розслідування було встановлено причетність до схеми колишнього "посадовця-силовика".

Запоріжжя

"Затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх "клієнтів" щодо наявності у них тяжких діагнозів. У подальшому на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп", - пише СБУ.

СБУ запобігла "списанню" з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Зокрема було затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам "офіційне" працевлаштування за кордоном або ж "місце" в європейському виші. Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку злочинці обривали контакти з "клієнтами".

"За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу "працевлаштовували" до 10 осіб.За всіма викритими фактами триває розслідування", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів (ssu.gov.ua)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

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