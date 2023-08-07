Раді пропонують поліпшити процес мобілізації в Україні: що може змінитися

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9566, який має розширити можливості мобілізації громадян у військові підрозділи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як вказано у пояснювальній записці, виборці та представники ТЦК та СП запропонували внести законодавчі зміни. Вони дозволятимуть мобілізовувати працездатних осіб військовозобов’язаного віку і стану, які не готові воювати, для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

У випадку, якщо законопроект приймуть, військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами. На думку автора законопроекту, нардепа від партії "Слуга народу" Георгія Мазураша, зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів.

"Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти рашистської агресії", - сказано у пояснювальній записці.

Мобілізація в Україні

Нещодавно Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року. Чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, план мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено.

Додамо, як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує перейти повністю на професійну армію.

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