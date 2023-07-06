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Після завершення війни Україна відмовиться від військового призову, - Шмигаль

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Україна, Четвер 06 липня 2023 12:06
Після завершення війни Україна відмовиться від військового призову, - Шмигаль Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна планує перейти повністю на професійну армію. Після війни призову не буде, але всі військовозобов’язані будуть постійно проходити навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія", - сказав він час урядової наради.

За його словами, одночасно буде створено два компоненти резерву. "Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - додав прем’єр.

За даними Шмигаля, під час наради з віце-прем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністром оборони Олексієм Резніковим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили також бачення нової української армії.

Призов на строкову службу

Нагадаємо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову військову службу. Водночас з 24 лютого 2022 року проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років у зв'язку з війною Росії проти України.

Крім того, у жовтні 2022 року ухвалила закон про скасування призову на строкову військову службу під час війни.

Також у травні 2023 року Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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Призов до армії Війна Росії проти України
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