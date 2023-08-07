Раде предлагают улучшить процесс мобилизации в Украине: что может измениться

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9566, который должен расширить возможности мобилизации граждан в военные подразделения в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Как отмечено в пояснительной записке, избиратели и представители ТЦК и СП предложили внести законодательные изменения. Они будут позволять мобилизовывать трудоспособных лиц военнообязанного возраста и не готовые воевать состояния для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

В случае, если законопроект примут, военкоматы смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами. По мнению автора законопроекта, нардепа от партии "Слуга народа" Георгия Мазураша, изменения в закон о мобилизации поспособствуют уменьшению количества уклонистов.

"Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит нам быть сильнее в противостоянии против рашистской агрессии", - говорится в пояснительной записке.

Мобилизация в Украине

Недавно Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, приходятся под призыв в армию.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Как заявил глава Минобороны Алексей Резников, план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

Как анонсировали в правительстве, после завершения войны Украина откажется от военного призыва и планирует перейти полностью на профессиональную армию.

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