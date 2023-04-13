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Раді пропонують нові штрафи для пішоходів

Фото: Раді пропонують нові штрафи для пішоходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховній раді пропонують встановити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертальних елементів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Депутат пропонує запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.

За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).

Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.

Нагадаємо, раніше депутати пропонували збільшили штрафи та передавати автомобілі п’яних водіїв на потреби ЗСУ.

Окрім того, в Україні можуть ввести покарання за небезпечне перевезення тварин в автомобілях.

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