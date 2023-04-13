Раде предлагают новые штрафы для пешеходов

Депутат предлагает ввести ответственность за передвижение пешеходами по проезжей части или обочине в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет световозвращающие элементы.

За нарушение предлагают налагать штрафа в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 гривен).

Таким образом, законопроект призван уменьшить количество ДТП.

Напомним, ранее депутаты предлагали увеличили штрафы и передавать автомобили пьяных водителей на нужды ВСУ.

Кроме того, в Украине могут ввести наказание за опасную перевозку животных в автомобилях.

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