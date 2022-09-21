Нардеп-мажоритарник від "Опоблоку" Шенцев склав мандат (заява)

Народний депутат Дмитро Шенцев написав заяву про складання мандата. Верховна Рада найближчим часом планує розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень парламентаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.