Нардеп-мажоритарник від "Опоблоку" Шенцев склав мандат (заява)
Народний депутат Дмитро Шенцев написав заяву про складання мандата. Верховна Рада найближчим часом планує розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень парламентаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
"Він був обраний народним депутатом ІХ скликання за 176-м округом (Харківська область) від "Опозиційного блоку" як безпартійний, позафракційний", - написав парламентар.
Цю інформацію підтвердив і депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов.
"Найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Щенцева Д.О", - зазначив політик.
Своєю чергою Олексій Гончаренко з "ЄС" оприлюднив фотокопію заяви Шенцева про намір скласти мандат.
За даними на сайті Верховної Ради, Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року.
Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.
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