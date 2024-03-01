ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді позитивно оцінили рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії

П'ятниця 01 березня 2024 19:26
UA EN RU
У Раді позитивно оцінили рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії Фото: перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії було правильним рішенням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) в Україну заходила імпортна електроенергія у потрібних обсягах, що допомогло уникнути відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП.

"У необхідних обсягах заходила імпортна електрика, майже всю зиму вона була прохідною за цінами. Перегляд граничних цін на ринку був правильним і НКРЕКП точно вгадала з новими прайс-кепами", - зазначив один з народних депутатів у коментарі виданню.

Зазначається, що імпорт електроенергії зіграв не останню роль в тому, щоб Україна пройшла зиму без відключень світла.

Окрім імпорту електроенергії сталому проходженню зими допомогло часткове відновлення пошкоджених окупантами об’єктів генерації, покращення систем протиповітряної оборони, а також відносно тепла погода.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Верховна рада
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня