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В Раде положительно оценили решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии

Пятница 01 марта 2024 19:26
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В Раде положительно оценили решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии Фото: пересмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии было правильным решением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря пересмотру ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) в Украину заходила импортная электроэнергия в нужных объемах, что помогло избежать отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью ЭП .

"В необходимых объемах заходило импортное электричество, почти всю зиму оно было проходимым по ценам. Просмотр предельных цен на рынке был правильным и НКРЭКУ точно угадала с новыми прайс-кепами", - отметил один из народных депутатов в комментарии изданию.

Отмечается, что импорт электроэнергии сыграл не последнюю роль в том, чтобы Украина прошла зиму без отключения света.

Помимо импорта электроэнергии, постоянному прохождению зимы помогло частичное восстановление поврежденных оккупантами объектов генерации, улучшение систем противовоздушной обороны, а также относительно теплая погода.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) не должны мешать импорту электроэнергии.

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